وزير الطيران يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة خطط تأمين المطارات

عقد المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى اجتماعا موسعا مع اللجنه العليا للامن وتسهيلات الطيران المدنى وذلك لمناقشه خطه تامين مطار القاهرة الدولي والمطارات المصريه بشكل عام في ظل الظروف الامنيه التى تمر بها البلاد .

اكد فاضل خلال الاجتماع على ضروره الحرص على التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الاجهزة الامنيه وكافه الجهات العامله تحت مظله الطيران المدنى لما فيه من تحقيق المصلحه العليا للبلاد هذا وقد عرض المشاركون في الأجتماع خططهم الامنيه خلال الفتره الحاليه وايضا الخطط البديله المعده للتعامل اى احداث طارئه .

شدد الوزير خلال الاجتماع على قيام كل جهه بأعداد خطه للتعامل مع الازمات خلال الايام المقبله للحفاظ على الامن وتنفيذ القانون بكل حزم داخل كافه مطارات الدوله ، واصدر تعليمات على الاستعداد الجيد لعوده المعتمرين من الاراضى المقدسه وتوفير كافه سبل الراحه والتعامل الانسانى معهم وتلافى اى ملاحظات قد وقعت فى السنوات السابقة .

جدير بالذكران الاجتماع حضره كل من الطيار توفيق عاصى رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران ,والدكتور اشرف ذكى رئيس الشركه القاضه للمطارات والملاحه الجويه والمهندس محمد ابراهيم شريف رئيس سلطه الطيران المدنى والطيار جاد الكريم نصر رئيس شركه المطارات واللواء علاء على مدير الاداره العامه لشرطه ميناء القاهره الجوى واللواء حسين شاهين رئيس مصلحه امن الموانى والمهندس عزت شومان امين عام وزاره الطيران المدنى والطيار طارق كامل رئيس شركه الخطوط الجويه والدكتور محمود عصمت رئيس شركه ميناء القاهره ومحمود محمد على رئيس الادارة المركزيه لامن المطارات والدكتور ايهاب العماوى المستشار الامنى لوزير الطيران .