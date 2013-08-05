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تأجيل تجديد حبس “إنجي حبيب” فى “النصب الإلكتروني” لـ 12 أغسطس

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تأجيل تجديد حبس “إنجي حبيب” فى “النصب الإلكتروني” لـ 12 أغسطس تأجيل تجديد حبس “إنجي حبيب” فى “النصب الإلكتروني” لـ 12 أغسطس

قررت غرفة المشورة بمحكمه القاهرة الجديدة تأجيل تجديد حبس إنجى حبيب، صاحبة شركة “ساى يور واى” و احمد مستور و محمد سمير فى تهمة النصب الإلكترونى ل12 أغسطس لحضور المتهين من محبسها.

و طالب احمد مستور باخلاء سبيله لانه مجني عليه في القضية و المتهمه الحقيقيه انجي حبيب.

و من جانبه طالب صادق مرزوق دفاع المتهمين بعدم أخلاء سبيل احمد مستور و محمد سمير لانهم متهمين و ليس مجني عليهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة بداية الشهر الماضى، أثناء محاولتها الهرب بمطار القاهرة على متن الطائرة المتجهة إلى دولة الإمارات العربية، وذلك عقب تعثر الشركة فى دفع أرباح العملاء، حيث كانت المتهمة تدير شركة للتسويق الإلكترونى.

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