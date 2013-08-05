المسلماني: لا استفتاء على خارطة الطريق

أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أنه ليس هناك أي اتجاه لإجراء استفتاء على خارطة الطريق، كما أكد أنه ليست هناك أية خطوة لتغيير هذه الخارطة.

من ناحية أخرى، اشار المسلمانى إلى موافقة السلطات المصرية على زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز للدكتور محمد سعد الكتاتني بمحبسه، كما أكد أن وفدا يتكون من وليام بيرنيز وبرناردو ليون ممثل الاتحاد الأوروبي لشئون جنوب المتوسط ، وخالد ال عطية وزير الخارجية القطري وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد زاروا خيرت الشاطر امس الأول الأحد بمحبسه بسجن العقرب.