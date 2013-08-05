العين: ضم باستوس يرفع طموحاتنا للمنافسة على دوري أبطال آسيا

يؤمن الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬نهيان رئيس العين الإماراتي أن التعاقد مع البرازيلي ميشيل باستوس لاعب وسط ليون وشالكة السابق يرفع طموحات النادي للمنافسة على دوري أبطال آسيا.

وقدم العين لاعبه الجديد إلى وسائل الإعلام الإماراتية في مؤتمر صحفي.

وقال رئيس العين: "القيمة‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬للاعبي‭ ‬العين‭ ‬مثل‭ ‬الغاني‭ ‬آسامواه‭ ‬جيان‭ ‬والروماني‭ ‬ميريل‭ ‬رادوي‭ ‬وعمر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬وزنهم‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أهدافاً‭ ‬كبيرة‭ ‬يسعى‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬الموسم‭ ‬الكروي‭ ‬الجديد".

وأوضح‭ ‬"إذ‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬طموحاتنا على‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭ ‬المحلية،‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬طموحات‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬القاري".

وواصل مضيفا "تجربة‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬باستوس‭ ‬ليست‭ ‬جديدة،‭ ‬فقد‭ ‬سبق‭ ‬للعين‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬أسماء‭ ‬بارزة‭ ‬مثل‭ ‬الغاني‭ ‬عبيدي‭ ‬بيليه‭ ‬والبرازيلي‭ ‬إيمرسون‭ ‬والتشيلي‭ ‬خروخي‭ ‬فالديفيا‭ ‬والسنغالي‭ ‬سانجو‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬جلبهم‭ ‬النادي‮".

ويجيد باستوس -30 عاما- اللعب كجناح أو ظهير أيسر وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.