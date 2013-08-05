محكمة تركية تصدر قراراً بالسجن مدى الحياة على قائد الجيش السابق

أصدرت محكمة تركية اليوم الإثنين قرارا بسجن قائد الجيش السابق الجنرال إلكر باشبوغ بالسجن مدى الحياة وتبرئة 21 متهما اخرين في قضية آرغنكون الخاصة بمحاولة إنقلاب عسكري للإطاحة بالحكومة التركية المنتخبة في عام 2007 والمتهم بها 300 شخص ، منهم رئيس أركان سابق وضباط جيش ومحامون وأكاديميون وصحفيون.

وذكر موقع تودايز زمان الإلكتروني أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما متفاوتة بالسجن على باقي المتهمين المتورطين بالقضية.

وكانت القوات الأمنية التركية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين قرب مبنى المحكمة التي كانت تنظر القضية ، وتسببت في انقسام كبير داخل المجتمع التركي، إذ وصفها البعض بأنها معركة بين رئيس الوزراء ذي التوجهات الإسلامية رجب طيب أردوغان والمؤسسات العلمانية في تركيا.

وقد انتشرت قوات مكافحة الشغب في محيط مجمع سجن سيليفري ، غربي اسطنبول حيث يقع مبنى المحكمة..وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محيط المنطقة باتجاه مؤيدي المتهمين في القضية الذين تجمعوا للاحتجاج قرب مبنى المحكمة ، ما تسبب في اندلاع حريق صغير في أحدى نقاط التجمع.

ويواجه المتهمون عشرات التهم كالانتماء إلى منظمة إرهابية وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة والتحريض على انتفاضة مسلحة ضد الحكومة وحزب العدالة والتنمية..وقد طالب الإدعاء العام بأحكام بالسجن المؤبد على 64 من المتهمين في هذه القضية.

أ ش أ