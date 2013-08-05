كندة علوش: ظهوري في 3 مسلسلات مجرد صدفة

كتب : أ ش أ الإثنين 05-08-2013 14:14

قالت الفنانة السورية كندة علوش، إن مشاركتها في ثلاثة مسلسلات في شهر رمضان الجاري، كان مجرد صدفة ولم تكن سعيدة بها أبدا، لأنها تفضل الظهور في عمل أو اثنين على الأكثر.

وأضافت كندة، إنها تشارك في مسلسلات "نيران صديقة" و"على كف عفريت" و"سنعود بعد قليل"، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى خوض الموسم الرمضاني بمسلسل "نيران صديقة" فقط، خصوصا وأنه عمل به زخم وإنتاج ضخم.

وأشارت إلى أن مسلسل "على كف عفريت" كان مفترض عرضه العام الماضي خارج موسم رمضان وهو ما كنت أتمنى حدوثه ولكن المنتج والقناة اتفقا على عرضه في رمضان.

وحول مشاركتها في المسلسل السوري"سنعود بعد قليل"، قالت إنها تحرص سنويا على المشاركة في عمل سوري، وهذا العام شاركت كضيفة شرف في هذا المسلسل وسعيدة جدا بالتجربة.