محمد بن راشد يلتقي أعضاء اللجنة التنظيمية لحملة كسوة المليون طفل

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه بزعبيل أعضاء اللجنة التنظيمية لحملة كسوة المليون طفل محروم حول العالم التي تضم مؤسسات الهلال الأحمر وإتصالات ودو ودبي للإعلام الذين ساهموا بجهودهم ومن خلال مؤسساتنا الوطنية بإنجاح الحملة التي كان قد أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة شهر رمضان المبارك.



> وأثنى سموه على إقبال أهل الخير والعطاء من أبناء وبنات الوطن ومؤسساته في القطاعين العام والخاص لتقديم ما جادت به أنفسهم وأيديهم من مال ودعم معنوي ومادي ما رفع عدد المليون طفل المستهدفين في الحملة إلى ثلاثة ملايين إستطاعت الحملة الوصول إليهم في شتى المناطق والدول حول العالم وأسهمت ولو بجزء بسيط في إدخال البهجة والسرور إلى نفوس هؤلاء الأطفال الذين حرموا من أبسط حقوق الطفولة.



> واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن وصول الحملة إلى هذا العدد الكبير من الاطفال وتحقيق الأهداف المرجوة ليس بغريب على مجتمع دولتنا العزيزة مؤسسات وافراد فهذا المجتمع العربي المسلم نشأ وتربى على حب الخير والقيم الانسانية المتجذرة في أوساط هذا المجتمع المعطاء الذي يترجم بعطائه المستمر ومد يد العون والمساعدة إلى شعوب العالم الفقير خاصة الاطفال والمسنين والمرضى.

> وهنأ سموه القائمين على الحملة وكافة الأفراد والجهات التي ساعدت في انجاحها .. وقال " ما زالت دولتنا بخير والحمدلله وستظل ذلك بهمة رجالاتها ".



> حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضايفة بدبي.

> يذكر أن الحملة إنتهت في موعدها بجمع تبرعات وصلت إلى تأمين كسوة مليون ونصف المليون طفل محروم ومن ثم أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمضاعفة الرقم ليصل إلى ثلاثة ملايين طفل في خمس وعشرين دولة حول العالم.



> وقد تم إطلاق الحملة بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر وإتصالات ودو إذ إستمرت حتى التاسع عشر من رمضان وهو يتزامن مع "يوم زايد للعمل الإنساني".

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