دار الإفتاء تستطلع الأربعاء هلال شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء بعد غد الأربعاء هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تقوم اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء بمختلف محافظات الجمهورية بعد غروب يوم الأربعاء باستطلاع هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي..كما تصدر الدار بيانا شرعيا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر.

يذكر أن الحسابات الفلكية بينت أن الخميس المقبل أول أيام شهر شوال وعيد الفطر غير أن مصر ملتزمة بقرارات منظمة التعاون الإسلامى بالأخذ بالرؤية الشرعية لتحديد أوائل الشهور الهجرية.

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