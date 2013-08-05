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لوزيرن: مشكلة في تأشيرة كهربا تفصلنا عن إعلان التعاقد معه رسميا

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لوزيرن: مشكلة في تأشيرة كهربا تفصلنا عن إعلان التعاقد معه رسميا لوزيرن: مشكلة في تأشيرة كهربا تفصلنا عن إعلان التعاقد معه رسميا

أصبح محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم منتخب الشباب ونادي إنبي على بعد خطوة واحدة من الانضمام رسميا للوزيرن السويسري هذا الصيف.

ومن المفترض أن يسافر كهربا إلى سويسرا خلال أيام لتوقيع عقوده انضمامه إلى لوزيرن حسبما صرح لاعب إنبي ومنتخب الشباب لـFilGoal.com قبل أسبوعين.

وأوضح كهربا أنه سيوقع للنادي السويسري على عقد إعارة يمتد لموسم واحد مع بند يسمح للوزيرن بشرائه نهائيا، واصفا المفاوضات بأنها أسرع مفاوضات في التاريخ، ففي خلال أسبوع تم حسم كل شيء، على حد قوله.

وقال أليكس فراي المدير الرياضي لفريق لوزيرن لموقع الإذاعة والتليفزيون السويسري يوم الاثنين إن هناك مشاكل في تأشيرة دخول كهربا إلى سويسرا تمنع إعلان التعاقد مع اللاعب رسميا.

وأضاف "من المفترض أن يستكمل كهربا أوراقه في السفارة السويسرية بالقاهرة والتي لا تعمل بشكل منتظم في ظل الظروف الراهنة في ، على أن يأتي مباشرة إلى هنا فور إنهائها للانضمام للوزيرن".

وأوضح نجم منتخب سويسرا السابق أن كهربا قد يتجه إلى سويسرا نهاية الأسبوع الجاري لتقديمه كلاعب في لوزيرن بعد إنهاء إجراءات سفره.

وأتم فراي "رغم أننا لم نوقع العقود بعد، لكني أوكد أن كهربا أصبح لاعبا في صفوف لوزيرن بنسبة 90 %، لأنه سينضم للفريق عاجلا أو أجلا".

لوزيرن لعب أربع مباريات في الموسم الجديد للدوري السويسري، فاز في ثلاث وخسر واحدة، ليستقر في المركز الثاني خلف يانج بويز المتصدر.

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