بروتوكول بين التعليم والجيش بالمنوفية لصيانة المدارس الثانوية الفنية

أكد محمد الشريف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه قد تم توقيع بروتوكول لعمل الصيانة الشاملة لمدارس التعليم الثانوى الفنى والدبلومات، بالتعاون مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لعدد 5 مدارس مقابل 13 مدرسة فى العام الماضى، كما سيتم تطوير مدارس التعليم الثانوى العام عن طريق الأبنية التعليمية وفق برنامج محدد تتبعه الجهات المختصة بالأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأضاف "الشريف" أن 104 مدارس منذ شهر قد دخلت الجودة وحصلت على الاعتماد وسيتم تكريمهم من قبل المحافظة، مشيرا إلى جهود المحافظة وإسهاماتها فى عمل 700 مقعد جديد جارى تصنيعها فى مدارس التعليم الفنى الصناعى فى مشروع رأس المال والتسليم قبل بدء العام الدراسى الجديد لسد العجز فى احتياجات المدارس من المقاعد.

أضاف "الشريف" أن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا بعمل مشروع المليون تختة على مستوى الجمهورية، وأن محافظة المنوفية لها نصيب من هذه المقاعد، مؤكدا أن هناك مساعى ومحاولات من مديرية التربية والتعليم لفتح أول فرع للأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنوفية فى مركز تعليم الكبار بسرس الليان تيسيرا على المعلمين.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جارى تنفيذ القرار الوزارى 202 الخاص بإعادة توزيع المعلمين من أماكن الزيادة لأماكن العجز عن طريق لجان مشكلة من الإدارات والمديريات لسد العجز فى الإدارات التى تعانى من العجز، مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد مع 1460 معلما فى الرياضيات والتربية الرياضية والفلسفة ابتداء من أول سبتمبر حسب موافقة وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، وقد تم تشكيل لجنة من المحافظة والتنظيم والإدارة والتربية والتعليم بمعرفة اللواء يس طاهر السكرتير العام واللواء أسامة فرج السكرتير العام المساعد لعرض الطلبات واختيار من سيتم التعاقد معهم طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

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