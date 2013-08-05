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كيف نحصل على الاسترخاء النفسى؟

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كيف نحصل على الاسترخاء النفسى؟ كيف نحصل على الاسترخاء النفسى؟

الإجهاد الفكرى والشد العصبى له تأثيرات ومضاعفات على الحالة الصحية والبدنية للجسم، وبصفة خاصة على العنق والتخلص من التوتر العصبى والإجهاد والذى يؤثر على الرقبة، من أهم الأمور التى يجب علينا الاهتمام بها للتخلص من إصابة عضلات الرقبة بالشد العضلى، والتقلص والإجهاد والآلام وإكسابها الارتخاء اللازم، ولكن قد يصعب ذلك إذا كانت الظروف المحيطة المسببة للمشكلة ما زالت قائمة وعلى ذلك يجب التخلص أولا من السبب الرئيسى للمشكلة.

يوضح لنا الدكتور عبد العظيم العوادلى استشارى العلاج الطبيعى وأستاذ العلاج الطبيعى أنه إذا لم نتمكن من التخلص من كافة العوامل المحيطة والمسببة للمشكلة فيجب ألا نستسلم لليأس، فيمكنك تأهيل نفسك على التكيف مع المشكلة وتخفيف مضاعفاتها، ويجب أن نتعلم كيف تكتسب عضلاتك وذهنك للاسترخاء الكامل بكفاءة عالية.

وإذا ما تدربت على تدريب نفسك، على بعض الأساليب والتدريبات النفسية من خلال تدريب وعلاج نفسك بنفسك، للتغلب على الظروف النفسية والعصبية المحيطة، فما عليك إلا اللجوء لبضع قواعد التلقين والإعداد النفسى بقول هذه العبارات لنفسك، وسوف تنجز المطلوب بطريقة لا تتخيلها، وتحصل على استرخاءة ذهنية وبدنية رائعة، وتتلخص فى أن نقول لأنفسنا أنى الشخص الوحيد المسئول عن نفسى، وما يخصنى وإننى حاليا أبذل قصارى جهدى، ولا أشعر بأى قلق تجاه ما حدث أى أخيرا.

ويجب أيضا أن أقول لذاتى إننى أعطى شيئا واحدا فى الوقت نفسه وإننى أقول بأمانة ما أشعر به وأتعامل مع كل الناس حتى الأطفال باحترام وتقدير، وأقول لذاتى أنى أعتنى بجسدى وقد اخترت أن أكون شخصا صحيا.
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