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لعب الأطفال تقوى شخصياتهم.. وتنمى الابتكار والخيال لديهم

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لعب الأطفال تقوى شخصياتهم.. وتنمى الابتكار والخيال لديهم لعب الأطفال تقوى شخصياتهم.. وتنمى الابتكار والخيال لديهم

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، قد يعتقد البعض أن لعب الأطفال مجرد لهووانشغال وترفيه فقط، وهذا على عكس الحقيقة فلعب الأطفال له أهمية كبيرة ومزايا كثيرة نفسية تنعكس إيجابيا وفائدة ونفعا على كل جوانب شخصية الطفل وتنميتها وتطورها .

ويمكن تحديد أهم تلك الجوانب النفسية الإيجابية:
> • تساعد لعب الأطفال فى نضج وتطور النموالنفسى والاجتماعى والعاطفى للطفل.
> • تساعد كذلك فى تكوين شخصيته وتحديد خصائصها الأساسية تنمى قدرات الطفل الإدراكية والحركية والانفعالية.
> • تساعد لعبة الطفل فى اكتشاف ومعرفة البيئة المحيطة به .
> • تزيد الألعاب الجماعية للأطفال من زيادة النضج والنمو الاجتماعى للأطفال.
> • تنمى الألعاب الذكاء العلمى والميكانيكى لدى الأطفال .
> • تقلل الألعاب الجماعية من سلوك الإنانية والعدوانية لدى الأطفال.
> • تزيد الألعاب من الشعور بالحرية والاستقلالية والسعادة لدى الأطفال.
> • تزيد الألعاب من القدرات الإبداعية والابتكارية والاستكشافية لدى الأطفال.
> • تستخدم الألعاب أحيانا فى تشخيص وعلاج بعض المشكلات النفسية والانفعالية لدى الأطفال.

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