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197 فائزاً بجوائز مسابقة أراضي عجمان الإلكترونية

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197 فائزاً بجوائز مسابقة أراضي عجمان الإلكترونية 197 فائزاً بجوائز مسابقة أراضي عجمان الإلكترونية

اختتمت دائرة الأراضي و الأملاك بعجمان مسابقتها الإلكترونية الخامسة  التي حققت نجاحاً ملحوظاً على مستوى المحلية، بفضل الإقبال الكبير و المشاركة الواسعة من مختلف أفراد المجتمع، حيث قدر عدد المشاركات بنحو 5110 عبر مختلف القنوات المعتمدة للمسابقة بما فيها البريد الرسمي للموظفين و راديو الرابعة و قنوات التواصل المجتمعي الخاصة بالدائرة و  بلغ عدد الفائزين بجوائز المسابقة  197 فائز .


> يذكر أن القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة قدرت بـ 180 ألف درهم خصص 10 % منها لدعم عمل إنساني خيري و ينتظر جميع من شارك في المسابقة  عملية السحب في الحفل النهائي لمعرفة أسماء الفائزين  بالجوائز العشر الكبرى و السيارة  التي من المقرر الإعلان عن الفائز بها بداية شهر سبتمبر .
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