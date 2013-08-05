197 فائزاً بجوائز مسابقة أراضي عجمان الإلكترونية

اختتمت دائرة الأراضي و الأملاك بعجمان مسابقتها الإلكترونية الخامسة التي حققت نجاحاً ملحوظاً على مستوى الحكومة المحلية، بفضل الإقبال الكبير و المشاركة الواسعة من مختلف أفراد المجتمع، حيث قدر عدد المشاركات بنحو 5110 عبر مختلف القنوات المعتمدة للمسابقة بما فيها البريد الرسمي للموظفين و راديو الرابعة و قنوات التواصل المجتمعي الخاصة بالدائرة و بلغ عدد الفائزين بجوائز المسابقة 197 فائز .



> يذكر أن القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة قدرت بـ 180 ألف درهم خصص 10 % منها لدعم عمل إنساني خيري و ينتظر جميع من شارك في المسابقة عملية السحب في الحفل النهائي لمعرفة أسماء الفائزين بالجوائز العشر الكبرى و السيارة التي من المقرر الإعلان عن الفائز بها بداية شهر سبتمبر .

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