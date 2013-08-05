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أي نجمة كانت شهرزاد في برنامج "أنا والعسل"؟

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أي نجمة كانت شهرزاد في برنامج "أنا والعسل"؟ أي نجمة كانت شهرزاد في برنامج "أنا والعسل"؟

رأينا نجمات برنامج "أنا والعسل" يظهرن بإطلالات مختلفة في ضيافة الإعلامي نيشان على قناة LBCI . حتى كنّا على موعد مع عروض الأزياء المتنوعة يوميًّا في ليالي شهر رمضان .

أثارت النجمة أحلام جدلاً واسعاً بتصريحاتها الناريّة وبإطلالتها البرّاقة بالكامل بحيث اختارت فستانًا ذهبيًّا بأكمام طويلة من   Dolce&Gabbanaوقد نسّقته مع مجوهرات ذهبيّة رائعة كما عوّدتنا, احتاجت أحلام إلى أن تقلل من بريق إطلالتها حتى تبتعد عن اللوك المبالغ برأينا .

أمّا بالنسبة للمغنية مايا دياب فقد ظهرت بإطلالتين مختلفتين حملت توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، ومع ذلك لم تحظَ إطلالاتها على استحسان المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي .

لم يكن هناك ما يلفت الأنظار في إطلالة الممثلة المصرية يسرا ولكنها فاجأتنا بصبغة شعرها المستوحاة من نجمات الأربعينات من إبداع مزيّن الشعر الشهير جو رعد، وقد عبّرت يسرا عن امتنانها له خلال الحلقة .

شاهدي في الصور إطلالات النجمات في برنامج "أنا والعسل" وتوّجي إحداهنّ بلقب "شهرزاد" .

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سيدتي