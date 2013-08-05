النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة تعذيب “خراط” باعتصام رابعة

تباشر نيابة اول مدينة نصر برئاسة المستشار احمد حنفى التحقيق فى واقعة تعرض خراط للاحتجاز والتعذيب على يد انصار المعزول محمد مرسى بميدان رابعة العدوية ، وامرت النيابة بسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوصول الى الجناة وتحديد هوياتهم.

وكانت نيابة حلوان برئاسة المستشار شريف مختارأمرت بإحالة واقعة احتجاز خراط وتعذيبه وإصابته بإصابات بالغة من قبل بعض المعتصمين بميدان رابعة العدوية، إلى نيابة مدينة نصر للاختصاص.

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغا من مستشفى حلوان العام يفيد باستقبالها المجنى عليه ياسر.أ.ع”25 سنة” خراط ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، ومصاب بكسر باليد اليسرى والقدم اليمنى، ووجود آثار تعذيب بأماكن متفرقة بالجسم، وكدمات شديدة بالعينين، وآثار توثيق يديه ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وبالفحص وبسؤال المصاب أفاد أنه عقب استقلاله لإحدى السيارات الأجرة من موقف سيارات الحى العاشر بمدينة نصر متوجها إلى عمله بمنطقة منشأة ناصر، ولدى وصولهم لمنطقة الاعتصام بميدان رابعة العدوية، طلب قائد السيارة من مستقليها الترجل والمرور من منطقة الاعتصام واستقلال سيارة أخرى من أمام النصب التذكارى، وأثناء مروره سمع بعض المعتصمين يرددون بعض الهتافات المعادية بالقوات المسلحة والشرطة.

وأضاف أنه لدى استنكاره الأمر قام بعضهم باصطحابه داخل إحدى الخيام واحتجازه وتوثيقه والتعدى عليه بالضرب، واستولوا منه على هاتفه المحمول نتج عن ذلك حدوث إصابته المنوه عنها، واحتجزوه عدة أيام ثم اصطحبوه موثوق العينين داخل إحدى السيارات، وألقوا به بطريق المصانع الحربية بحلوان، وقام أفراد أمن المصنع بنقله بواسطة إحدى سيارات الإسعاف للمستشفى.