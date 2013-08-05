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وزير الآثار: المتحف المصري الكبير يستقبل عصى “توت عنخ آمون”

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وزير الآثار: المتحف المصري الكبير يستقبل عصى “توت عنخ آمون” وزير الآثار: المتحف المصري الكبير يستقبل عصى “توت عنخ آمون”

 أعلن الدكتورمحمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار عن استقبال مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير مجموعة جديدة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون كانت محفوظة بالمتحف المصري بالتحرير تتمثل في ثمانية عصى خشبية مزخرفة ومطعمة برقائق ذهبية.

وأشار إبراهيم – في تصريح اليوم الإثنين – إلى أنه يجري حاليا تجهيز وإعداد المجموعة الكاملة للفرعون الذهبي لعرضها بشكل كامل للمرة الأولى ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف الكبير عند افتتاحه عام 2015، مما سيعطي الفرصة الكاملة للزائرين أن يتعرفوا على مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة.

من جانبه، أوضح الدكتور الحسين عبد البصير المشرف العام على المتحف الكبير أن عصى الملك توت عنخ آمون كانت تستخدم فى الحياة اليومية للملك من مناسبات دينية ومراسم والأعياد والاحتفالات.

أ ش أ

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