أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب أورلاندو: لم نكن في نزهة أمام الأهلي

Google+ Print
لاعب أورلاندو: لم نكن في نزهة أمام الأهلي لاعب أورلاندو: لم نكن في نزهة أمام الأهلي

يؤمن أوبا مانيسا لاعب وسط أورلاندو بايرتس أن مهمة فريقه أمام الأهلي في مباراة دوري أبطال إفريقيا لم تكن سهلة، رغم الفوز في الجونة 3-0.

وتلقى الأهلي هزيمة تاريخية من ضيفه الجنوب إفريقي 3-0 يوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

فالفريق الأحمر صاحب البطولات الإفريقية السبعة دخل مرشحا للفوز في المباراة، إلا أن أورلاندو فاجئ الجميع.

وقال مانيسا للموقع الرسمي لأورلاندو: "مباريات كرة القدم تحسم داخل الملعب وليس خارجه، فلقد واجهنا الأهلي بنفس العقلية التي تغلبنا بها على مازيمبي في دور الـ16".

وأوضح "كنا نحتاج إلى الظهور بأفضل شكل ممكن والإيمان بقدرتنا على تحقيق ذلك، لأننا كنا نمثل جنوب إفريقيا كلها وليس أنفسنا فقط".

ولكنه استدرك مضيفا "نتيجة المباراة لا تعبر عنها لأننا لم نكن في نزهة، فالأهلي منافس صعب ولكننا نجحنا لحسن الحظ في استغلال الفرص التي لاحت لنا".

وأتم "دخلنا المباراة غير مرشحين للفوز واعتقد أن ذلك سهل من مهمتنا، فالضغط دائما يكون على المضيف".

ويتصدر أورلاندو المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن ليوبار، فيما يتذيلها الأهلي برصيد نقطة واحدة وهو نفس رصيد الزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع