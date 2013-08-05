لاعب أورلاندو: لم نكن في نزهة أمام الأهلي

يؤمن أوبا مانيسا لاعب وسط أورلاندو بايرتس أن مهمة فريقه أمام الأهلي في مباراة دوري أبطال إفريقيا لم تكن سهلة، رغم الفوز في الجونة 3-0.

وتلقى الأهلي هزيمة تاريخية من ضيفه الجنوب إفريقي 3-0 يوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

فالفريق الأحمر صاحب البطولات الإفريقية السبعة دخل مرشحا للفوز في المباراة، إلا أن أورلاندو فاجئ الجميع.

وقال مانيسا للموقع الرسمي لأورلاندو: "مباريات كرة القدم تحسم داخل الملعب وليس خارجه، فلقد واجهنا الأهلي بنفس العقلية التي تغلبنا بها على مازيمبي في دور الـ16".

وأوضح "كنا نحتاج إلى الظهور بأفضل شكل ممكن والإيمان بقدرتنا على تحقيق ذلك، لأننا كنا نمثل جنوب إفريقيا كلها وليس أنفسنا فقط".

ولكنه استدرك مضيفا "نتيجة المباراة لا تعبر عنها لأننا لم نكن في نزهة، فالأهلي منافس صعب ولكننا نجحنا لحسن الحظ في استغلال الفرص التي لاحت لنا".

وأتم "دخلنا المباراة غير مرشحين للفوز واعتقد أن ذلك سهل من مهمتنا، فالضغط دائما يكون على المضيف".

ويتصدر أورلاندو المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن ليوبار، فيما يتذيلها الأهلي برصيد نقطة واحدة وهو نفس رصيد الزمالك.