البيئة: لجنة لمعاينة تلوث زيتي بالغردقة

بوابة الوفد - متابعات: الأثنين , 05 أغسطس 2013 13:05

تلقت غرفة العمليات المركزية بجهاز شئون البيئة بلاغا يفيد بوجود تلوث زيتى بمنطقة شمال الأحياء بمدينة الغردقة ، وعلى الفور تم دفع لجنة من محميات البحر الأحمر لمعاينة موقع التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقامت اللجنة بعمل مسح كامل للمنطقة لمعرفة المتسبب وللتأكد من خلو البيئة البحرية من أى تلوث ، وتبين أن التلوث عبارة عن طبقة رقيقة لامعة من السولار تتشتت طبيعيا بفعل العوامل الجوية ، وقد تكون ناتجة عن تصريف غير قانونى للمخلفات من إحدى المراكب السياحية العاملة بالمنطقة .

> وتم التنبيه على جميع المراكب السياحية بالمنطقة بعدم إلقاء أى مخلفات فى البيئة البحرية حتى لا تتعرض للغرامة طبقا لقانون 4 لسنة 94 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ، وناشدت الجميع العمل على الحفاظ على البيئة البحرية.