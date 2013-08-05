ليوناردو: سان جيرمان يتمتع بأفضل هجوم في العالم

باريس، (إفي): اعتبر البرازيلي ليوناردو، الذي استقال الشهر الماضي من منصبه كمدير رياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن الفريق العاصمة الفرنسية الذي يضم بين صفوفه إدينسون كافاني وزلاتان ابراهيموفيتش، يحظى حاليا "بأفضل هجوم في العالم".

وصرح ليوناردو في مقابلة نشرتها صحيفة "لو باريزيان" يوم الأثنين أن "امتلاك أفضل لاعب في الدوري الإيطالي (كافاني) وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي (ابراهيموفيتش) في فريق واحد يعد أمرا مدهشا. خاصة عندما يحيط بهم لاعبون مثل لوكاس مورا، وباستوري، ومينيز، ولافيتزي. هكذا باريس سان جيرمان يحظى بأفضل هجوم في العالم مع هؤلاء اللاعبين الستة".

ويعتقد المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان "أن ابراهيموفيتش وكافاني متكاملان جدا" وان المهاجم الاوروجوائي الجديد (كافاني) سيكون الهداف الذي افتقر إليه الفريق الموسم الماضي.

وأشار إلى أن "إبراهيموفيتش لاعب كبير وقوي، ويمكنه اللعب في خط الوسط، والمساهمة في صنع الأهدف ومن ثم التمرير إلى كافاني، الذي سيكون في قمته".

وفيما يتعلق بمنافسي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، أشار ليوناردو إلى عودة موناكو إلى دوري الدرجة الأولى، فضلا عن ضمه للاعبين جدد مثل: راداميل فالكاو، وريكاردو كارفاليو، وجواو موتينيو، وجيمس رودريجيز، وإريك أبيدال، وجيريمي تولالان.

ورغم إقراره بأنه لن يكون من السهل على موناكو المنافسة في الدوري الممتاز، ولكنه يرى أنه مع اللاعبين الذي تعاقد معهم مؤخرا "سيكون منافسا كبيرا" بجانب ليون ومارسيليا.

وأشار البرازيلي أيضا في حديثه إلى رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، قائلا انه "كان من المستحيل علي مواصلة القيام بعملي في باريس لأن الإيقاف لا يسمح لي بالتواجد 100%"، في إشارة منه إلى عقوبة الإيقاف التي تعرض لها بسبب دفعه أحد الحكام أواخر الموسم الماضي.

كما قال "كنت المسئول الرئيسي عن باريس سان جيرمان، كنت متعايشا مع اللاعبين والمدربين، ولكن تعقد كل شىء مع عقوبة الإيقاف. وبعد ذلك، كانت هناك أمور أخرى في النادي..".

وكانت اللجنة التأديبية قد عاقبت ليوناردو في مايو الماضي بالإيقاف لمدة تسعة أشهر بسبب دفعه لألكسندر كاسترو، حكم مباراة باريس سان جيرمان أمام فالينسيان في إطار مباريات الدوري الفرنسي، علما بأن ليوناردو نفى تعمده دفع الحكم.