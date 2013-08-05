كيف نستقبل عيد الفطر بدون عسر هضم؟

أرسلت قارئة تسأل عن كيفية تهيئة المعدة بعد شهر من الصيام لطعام العيد، خاصة أنها تجد صعوبة فى السيطرة على أبنائها عند تناول حلوى العيد؟

يجيب الدكتور صبحى عيد، استشارى التغذية، قائلاً، إنه تكثر حالات الإصابة بعسر الهضم أيام الأعياد، خاصة عيد الفطر، حيث يأتى بعد أن تعودت المعدة على الصيام وعدم تناول الطعام لفترات طويلة.

ويحدث ذلك نتيجة لتناول الطعام فى أى وقت وأى كمية، لذا لابد من تهيئة المعدة لأيام الفطر بأن يكون فطور أول أيام العيد باكراً قدر الإمكان، أى أن تكون المسافة بينه وبين السحور سابقا قليلة.

وأكد صبحى على ضرورة التقليل من تناول القهوة والحلوى والمكسرات التى تقدم أثناء المعايدة، وإنما يمكن تناول الفواكه والعصائر الطازجة، ومحاولة عدم تناول وجبة غذاء العيد فى وقت مبكر، كما هو شائع، لأن هذه الوجبة ستعادل وجبة إفطار فى أيام رمضان، مع مراعاة أن يكون الغذاء خفيفاً سهل الهضم.