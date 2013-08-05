للمراهقات: أظافرك هذا العيد على الطَّريقة البريطانيَّة

تتنوَّع صيحات فنون الأظافر في كلِّ موسم. ومع كلِّ موسم جديد قد يظهر العديد من الصيحات الجديدة التي تتّسم بالغرابة، وربَّما الطَّرافة في بعض الأوقات.

فلِمَ لا تقومين بتصميم أظافرك بطريقة جديدة ومبتكرة؟

ولأنَّ المراهقات يبحثن دائماً عن كلّ ما هو جديد وغريب، "سيِّدتي نت" يضع بين يديكِ تصميماً جديداً ومميَّزاً للأظافر على الطَّريقة البريطانيَّة لمظهر مبتكر هذا العيد. في ما يلي:

اسم التَّصميم: أفضل ما في بريطانيا

مميِّزات التَّصميم: يتلاءم هذا التَّصميم مع الفساتين القصيرة البسيطة، كما يتناسب مع أجواء الليل والنَّهار.

ألوان التَّصميم: يحتوي التَّصميم على ألوان الأحمر الملكيّ والأزرق الملكيّ والأبيض.

خطوات الحصول على تصميم الأظافر البريطانيَّة:

بدايةً ستحتاجين إلى هذه الأدوات:

1.طلاء لامع باللون الأحمر الملكيّ.

2.طلاء لامع باللون الأزرق الملكيّ.

3.طلاء باللون الأحمر المنطفئ.

4.طلاء باللون الأبيض المنطفئ.

5.طلاء شفاف.

6.فرشاة رقيقة.



الخطوات:

1.طبِّقي قاعدة من اللون الأحمر الملكيّ على أربعة من أظافرك.

2.طبِّقي اللون الأزرق الملكيّ على واحد من أصابعك، وليكن الخنصر.

3.استخدمي الفرشاة الرَّقيقة واملئيها بالطِّلاء الأبيض، ثمّ ارسمي على أصبعك علامة ،"X" كما هو موضَّح في الصُّورة.

4.أكملي رسم أصبعك بالطِّلاء الأبيض حتّى يتمّ إكمال تصميم العلم البريطانيّ.

5.املئي الطِّلاء الأبيض باللون الأحمر المنطفئ من الدَّاخل، ثمّ اتركيه ليجفّ.

6.بعد جفافه تماماً، قومي بوضع طبقة من الطِّلاء الشَّفاف اللامع.

7.يمكنكِ الاكتفاء برسم العلم البريطانيّ على واحد من أظافرك، مع ترك الأظافر الأخرى باللون الأزرق الملكيّ اللامع. وإن كنتِ تحبِّين المظهر اللافت، يمكنكِ رسم العلم البريطانيّ على أظافرك جميعها.