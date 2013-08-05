5 نصائح تجميليَّة من خبراء تجميل هوليوود

للحصول على نتائج جماليَّة فعَّالة، أنتِ لستِ بحاجة إلى القيام بالكثير من الأمور التجميليَّة المعقَّدة، فبعض النَّصائح البسيطة قد تكون ذات تأثير كبير، إذا جاءت من ذوي الخبرة والاختصاص.

وفي ما يلي، بعض النَّصائح التجميليَّة التي يقدِّمها خبراء تجميل نجوم هوليوود:

1. قشر الليمون لإزالة بقع طلاء الأظافر.

إذا قمتِ بطلاء أظافرك، ووجدتِ بعض نقاط الطِّلاء على أصابعك، قومي بإحضار بعض قشور الليمون، وافركي بها يديك، أو يمكنك نقع يديك بعصير الليمون للحصول على أظافر أكثر بياضاً ولمعاناً.

2. أزيلي شعرك الزَّائد بعد الاستحمام مباشرة.

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على بشرة لامعة، فإنَّ أنسب وقت لإزالة شعر جسمك الزائد هو بعد الاستحمام بالماء الدافئ مباشرة؛ فالماء الدافئ سيقوم بفتح مسام الجسم، ممّا يجعل الشَّعر أكثر ليونة، وبالتَّالي سيسهل عليكِ إزالته من الجذور، ثمّ الحصول على جسم نظيف ولامع وخالٍ من جذور الشَّعر المتقصّفة.

3. لا تتخلَّصي من قشور البرتقال

بعد التلذّذ بفاكهة البرتقال، لا تقومي بالتخلُّص من القشور، بل قومي بطحنها في الخلاط الكهربائيّ، واستخدميها كمقشِّر لمناطق الجسم الخشنة كالركبتين والمرفقين؛ ففيتامين (C) الموجود في قشور البرتقال، يجعلها بمثابة مقشِّر ممتاز للتخلُّص من الخلايا الميتة في هذه المناطق.

4. قومي بعمل جلسة العناية بالأظافر بعد الاستحمام.

إذا كنتِ تعانين من أظافر ضعيفة متكسِّرة، تجنَّبي قصّها في أيّ وقت من اليوم، فقصّ الأظافر وتجميلها بالمبرد قد يؤدِّي إلى تكسرها، وتزايد الشقوق فيها، إذا لم تقومي بذلك في الوقت المناسب. وتُعتبر فترة ما بعد الاستحمام أفضل الأوقات للقيام بجلسة تجميل أظافرك، فالماء والصابون اللذان يمتزجان بأظافرك أثناء الاستحمام، يجعلان أظافرك أكثر ليونة، ممّا يؤدِّي إلى قصّ الأظافر بسهولة من دون تكسّر أو تشقّق.

5. دلّلي بشرتك بالفازلين

تتميَّز مستحضرات العناية بالبشرة بالتجدّد والتغيُّر، فمع الوقت قد تجدين العديد من المستحضرات أصبحت قديمة مقارنةً بمستحضرات أخرى جديدة أكثر فعاليَّة على البشرة. ولكنّ هذه القاعدة لا تسري على الفازلين، إذ مع مرور المزيد من الوقت، يكتشف الخبراء فوائد واستخدامات أخرى للفازلين تجعله بذلك من أهمّ المستحضرات التجميليَّة للعناية بالبشرة.

ومن أهمّ فوائد الفازلين التجميليَّة هي حماية بشرة الوجه من صبغة الشَّعر. فلدهن المنطقة المحيطة بالشَّعر والإذنين والرقبة بواسطة الفازلين مفعول سحريّ في حماية البشرة من مكوِّنات الصبغة القاسية، وتلطيخها حواف بشرة الوجه.