مورينيو: ' لا نشعر بالضغط ' للفوز على ريال مدريد

(إفي): أكد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، انه لا يشعر بالضغط من أجل الفوز على فريقه السابق ريال مديد، الذي سيواجهه لأول مرة في نهائي بطولة "كأس الشامبيونز" الودية.

وفي تصريحات أدلى بها الليلة الماضية عقب فوز تشيلسي على ميلان الإيطالي بهدفين دون رد في نصف نهائي بطولة "كأس الشامبيونز" الودية، قال مورينيو انه يعكف على التدريبات مع فريقه الإنجليزي استعدادا للموسم الجديد ولمواصلة تطور لاعبيه.

وأضاف مورينيو أن مواجهة فريقه السابق ريال مدريد "سيكون أمرا رائعا".

وشدد على أنه في انتظار الأداء الذي سيقدمه لاعبو تشيلسي الصاعدين أمثال البلجيكي كيفن دي برايان والهولندي ماركو فان جينكل، أمام الفرق الكبرى فهذه المباريات "ستكون رائعة بالنسبة لفريقي".

وأوضح مورينيو انه سيجري العديد من التغييرات في تشكيلة فريقه الإنجليزي امام الفريق الملكي مثلما فعل امام ميلان، قائلا "سنلعب بفريق في الشوط الأول وفريق آخر في الشوط الثاني".

وأكد على "أن الهدف من مرحلة الإعداد للموسم هو تحسين أداء الفريق ودخول الموسم الجديد في أفضل حالة".

وحول فوز ريال مدريد وتشيلسي في جميع المباريات التي خاضوها ببطولة كأس الشامبيونز" الودية، قال مورينيو "دائما يكون لديك الرغبة في مواجهة أفضل الفرق".

وأشار مورينيو إلى الفترة التي سبق له تدريب تشيلسي فيها بين عامي 2004 و2007 ، قائلا إن اعمار اللاعبين كانت "كبيرة إلى حد ما"، بينما في فترة قيادته الحالية للفريق، الأعمار "صغيرة جدا" حيث يحظى بلاعبين شباب في حاجة إلي تطوير أدائهم دوما.

وعليه أوضح ان هناك اختلاف مهم للغاية بين قيادته السابقة والحالية لتشيلسي، قائلا: "مهمتي مختلفة، لدي فريق من الشباب الواعد ... والأمر بمثابة مشروع المستقبل".

ومن المقرر ان يواجه فريق مورينيو الاربعاء في نهائي بطولة "كأس الشامبيونز" الودية، ريال مدريد الذي وصل إلى النهائي بفوزه الأحد على إيفرتون الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.