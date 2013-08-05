مورينيو: على ريال أن يشكرني لمواجهته

سخر جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي من صدفة مواجهته لفريقه السابق ريال مدريد في نهائي بطولة كأس الأبطال الودية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشيلسي تأهل إلى نهائي كأس الأبطال الودية بالفوز على ميلان بهدفين سجلهما كيفن دي بروين وأندريا شورلي في الدقيقتين 29 و90.

وكان ريال مدريد قد تأهل للدور نفسه بعد الفوز على إيفرتون صباح يوم الأحد المنصرم.

ويصطدم مورينيو بفريقه السابق الذي رحل عن تدريبه هذا الصيف، ليخلفه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال مورينيو للصحفيين مازحا: "ريال مدريد يلعب هذه البطولة لأنني من وضعت خطة الإعداد للموسم الجديد".

وأوضح "لأنني مدرب محترف لم أكن أعلم أنني لن استمر مع الفريق في فترة الإعداد".