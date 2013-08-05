برشلونة يؤكد إصابة نيمار بالأنيميا

أكد أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لبرشلونة معاناة مهاجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا الوافد حديثا لقلعة كتالونيا من فقر الدم "الأنيميا".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن المهاجم المنضم هذا الصيف من سانتوس يعاني من الأنيميا بسبب انخفاض نسبة كرات الدم الحمراء في جسمه.

وقال زوبيزاريتا للصحفيين: "كنا نفضل أن يكون نيمار في أفضل حال له قبل بداية الموسم، ولكن ليس كل من ينضم للفريق يكون جاهزا".

وتابع "سنساعده من أجل الوصول إلى الحالة الأفضل، وحالته ليست خطيرة".

وألمح المدير الرياضي إلى أن نيمار قد لا يكون جاهزا للعب مع برشلونة في مبارياته الأولى في الليجا بسبب عدم تأقلمه بالقدر الكافي.

وقال: "يتبقى أيام على إنطلاق الموسم الجديد ولكنه لن يكون معتادا على طريقة اللعب في برشلونة بنسبة 100%".

وواصل متما "ولكننا نستطيع أن نلمس تطورا ملحوظا في تأقلمه مع طريقتنا".