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تكريم الفائزين فى مسابقات حفظ القران الكريم بالاقصر

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تكريم الفائزين فى مسابقات حفظ القران الكريم بالاقصر تكريم الفائزين فى مسابقات حفظ القران الكريم بالاقصر

قام اللواء علاء الهراس السكرتير العام محافظة الأقصر بتسليم جوائز الفائزين فى مسابقة القران الكريم والتي نظمها قصر ثقافة الأقصر بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة وشارك المتسابقون فى حفظ القران الكريم كاملا كما شارك متسابقين بـ 4 أجزاء وحزبين ونصف وربع القران الكريم .

اشار السكرتير العام الى أهمية إقامة مثل هذه المسابقات التى تسهم فى توعية النشىء وتمكينهم من معرفة صحيح الدين الاسلامى السمح الذى يدعو الى الترابط والتراحم .
> وقد جاء فى المركز الاولى لحفظ القران الكريم كاملا- زينب احمد تهامى وصفاء نوبى شحاتة واميرة محمود وفازفى مسابقة حفظ 3/4القران الكريم فاطمة محمد يوسف – جيهان موسى احمد يوسف- امانى عبد الكريم – ورضوى جمال محمد – وطارق حسن عبد العزيز.
> شهد الحفل لفيف من رجال الدين الاسلامى والمسيحي وأهالى المحافظة .

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