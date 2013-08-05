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فض اعتصام مؤيدى مرسى أمام المركز الطبى بدمياط

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فض اعتصام مؤيدى مرسى أمام المركز الطبى بدمياط فض اعتصام مؤيدى مرسى أمام المركز الطبى بدمياط
دمياط - هشام الولي:
منذ 41 دقيقة 33 ثانية

نجحت أجهزة الأمن بدمياط فى فض الاشتباكات التى وقعت فى محيط المركز الطبي الإسلامى بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه.

وبدأت الاشتباكات بعد قيام مؤيدي مرسي بعمل اعتصام أمام المركز الطبي وعمل منصة لبداية الاعتصام.
> أصيب العشرات باصابات مختلفة جراء إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش، فيما تمكن رجال أمن دمياط من ضبط 11متهمًا وزجاجات مولوتوف ونظارات وأشياء أخري بحوزة المشتبكين، وتم إخلاء المركز الإسلامى بدمياط الجديدة نهائيًا وتشميعه بالشمع الأحمر وإلقاء القبض على إمام المسجد وحرق المنصة بكامل محتوياتها من سماعات وأجهزه صوت، كما قاموا بتكسير عدد من سيارات المعتصمين بالمسجد.
> يذكر أنه أصيب 55 إصابة بطلقات بينهم 15 بطلق نارى وخرطوش و3حالات حرجة جدًا منهم  السيد إبراهيم على  19سنة ومحمد إبراهيم السيد 22سنة ورشاد طلعت المنزلاوي 26سنة بخرطوش ومحمد محمد الشحات 19سنة، ومحمد سراج عبدالله 15سنة ومحمد عبدالرازق 16سنة، ومحمد مصطفى 19سنة ومحمد رضا بسيونى 25سنة, وخالد محمد إبراهيم 19سنة، وأحمد محمود محمد 23سنة, ومحمد عبدالله إبراهيم 30سنة, وعادل فتحى عبد الحميد 19سنة, ومحمد يحيي أحمد وأحمد اشرف جمال 15سنة, أنس رضا سلطان ورشاد النحراوى  بإختناق وكسور.


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