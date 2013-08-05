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بالصور.. الجيش يزيل الحواجز الأمنية أمام ديوان أسيوط

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بالصور.. الجيش يزيل الحواجز الأمنية أمام ديوان أسيوط بالصور.. الجيش يزيل الحواجز الأمنية أمام ديوان أسيوط
أسيوط - محمد ممدوح:
الأثنين , 05 أغسطس 2013 12:35

فتحت قوات الجيش الحواجز المرورية لمسيرة "نقابات ضد الانقلاب" فور وصولها محيط ديوان عام المحافظة للمرور.

وردد المتظاهرون هتافات منها ("الجيش المصري جيشنا.. والسيسي خان وباعنا"، "الجيش المصري جيش أحرار.. اوعى تضرب أخوك بالنار"، "ياجنود ياجنود .. احنا اخواتكم مش يهود"، "يسقط يسقط حكم العسكر.. أيوه بنهتف ضد العسكر") وغيرها من الهتافات.
> كانت المسيرة قد انطلقت في الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة أسيوط للتنديد بما أسموه بـ"الإنقلاب العسكري" مطالبين بعودة الدكتور محمد مرسي إلى سدة الحكم.

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