ضبط متفجرات بميدان الشهداء وسط “طبرق” بليبيا

وصلت لقاعدة طبرق الجوية الليبية على متن طائرة عسكرية يوشن 76 ، ثلاث سيارات مصفحة مضاده للرصاص بكافة التجهيزات الحديثة لتعزيز الدعم الأمني بالمدينة.

وأعلن المكتب الإعلامي للقاعدة العسكرية الليبية فى طبرق اليوم الاثنين أن هذه السيارات التى وصلت مخصصة لمديرية الأمن بطبرق للدعم الأمنى بها ، مضيفا أن هناك سيارتين ستصلان أيضا من وزارة الداخلية الليبية لزيادة الدعم الأمني.

من جهة أخرى قالت مصادر أمنية ليبية فى طبرق لوسائل الإعلام الليبية – إن الأمن نجح فى إحباط محاولة تفجير فى أحد الأماكن الحيوية وسط المدينة ، موضحا أن عناصر الأمن قامت بضبط حقيبة مملوءة بالمتفجرات وموصولة بهاتف محمول وتم وضعها فى صندوق بالقرب من ميدان الشهداء ، خلف مبنى وزارة المالية بطبرق .

وعقب بلاغ من أحد المواطنين يفيد بوجود حقيبة مشبوهة فى المكان المذكور ، وفور التأكد من صحة البلاغ تم إستدعاء فريق أمني متخصص بالمتفجرات وقام بالتعامل مع الحقيبة قبل وقوع الإنفجار.

أ ش أ