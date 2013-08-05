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إليسا خرجت من المستشفى وتستعد لحفلها في بيروت

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إليسا خرجت من المستشفى وتستعد لحفلها في بيروت إليسا خرجت من المستشفى وتستعد لحفلها في بيروت

بعد دخولها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبيّة، أكّدت الفنّانة إليسا أنّها عادت إلى منزلها، وأنّها بصحّة جيّدة، وشكرت كل محبّيها الذين لم يبخلوا عليها برسائل المحبة والدعم.
ويبدو أن إليسا التي تعافت كلياً لن تأخذ فترة نقاهة، إذ أعلنت أنّها بدأت بالتحضير لحفلها في وسط بيروت، كما سألت جمهورها عن رأيهم بإعلان كليب "تعبت منّك"، الذي صوّرته أخيراً تحت إدارة المخرج سليم الترك.
ويبدو أنّ جمهور إليسا كان ينتظرها بفارغ الصبر، إذ لم تمض ثوان على كتابتها التغريدتين، حتى بدأ محبّوها بتهنئتها بسلامتها، وبإبداء إعجابهم الشديد بالكليب الذي ينتظرونه على أحرّ من الجمر.

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سيدتي