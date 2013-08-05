ما علاقة السدحان بقضيّة التحرّش بالفنّانة نورة العميري؟

كشفت الفنّانة الكويتيّة الشابة نورة العميري التي تألّقت هذا العام في النسخة الثانية من برنامج "واي فاي"، بتقليدها عدداً من نجمات الأغنية الخليجيّة والعربيّة، مثل وعد وبلقيس وشيرين، أنّها اتخذت الإجراءات القانونيّة ضدّ فنّان سعوديّ مشهور، تحرّش بها هاتفيّاً مؤخّراً، خلال تصوير مسلسل "هذا حنا" .

نورة قالت لـ"سيدتي نت": "تعرّضت لتحرّشات وتهديدات من قبل ممثل خليجيّ طاردني بالرسائل النصيّة التي تحمل تهديدات وشتائم وكلمات بذيئة".

وأضافت: "أمضيت فترة طويلة في المملكة لتصوير المسلسل إلى جانب المشاركة في عروض مسرحيّة «انتخبوا أم هندي». وفي هذا الوقت، قام فنّان سعوديّ بالاتصال بي مرات عدّة ليطلب أن نقرأ النص سويّاً، وعندما وافقت بحسن نيّة، طلب مني طاقم التصوير في مسلسل "هذا حنا" عدم تلبية الدعوة، وقالوا لي إنّ هذا الممثل له عدّة سوابق مع العديد من االفنّانات، إذ يقوم باستدراجهنّ إلى مكانه الخاصّ، حيث يقوم بالاعتداء عليهنّ؛ لذا رفضت تلبية دعوته، وطلبت منه أن نلتقي في موقع التصوير، بين الزملاء. حينها تغيّرت معاملته تماماً، وشرع في إرسال "مسّجات" تحتوي شتائم وعبارات تهديد".

وحول الإجراء الذي اتّخذته، أوضحت نورة أنّها "اتخذت موقفاً قانونياً، وهذا الشخص حاليّاً يلقى جزاء ما اقترفه من تطاول، واعتبر ما حدث اختباراً من الله، ومن ضمن العوائق التي يصادفها الفنان خلال مشواره، والإنسان يكتسب خبرات عدّة من الحياة".

أما عن تأثر عملها داخل المملكة العربية السعوديّة نتيجة هذه الحادثة، فقالت: "لا أعتقد ذلك، ولديّ من الوعي لأفرّق بين مشكلة قد تصادفني في أيّ مكان وبين تلبية الدّعوة للعمل، وللقاء جمهوري في السعودية التي أعتزّ بها كثيراً. وبالفعل كان من المفترض أن أشارك في عمل مسرحيّ خلال عيد الفطر، ولكن نظراً إلى أنّني تعاقدت مسبقاً مع المنتج باسم عبد المير على مسرحيّة "محبوبة"، بمشاركة فهد باسم، فهد البناي، يوسف البلوشي وآخرين، اعتذرت للأخوة هناك، على أمل أن ألتقي جمهوري في المملكة في أقرب وقت ممكن.

وزادت نورة بالقول: "من جهة أخرى، أستعدّ لدخول لوكيشن تصوير الجزء الثالث من مسلسل "الفلتة"، مع النجم طارق العلي، وأتمنّى أن نواصل النجاح الذي تحقّق في الجزئين السّابقين. ولا شكّ أنّ الوقوف أمام فنّان مثل طارق العلي، له ثقل وتاريخ، إضافة كبيرة، ويكسبني خبرة استثمرها في مشواري الفنيّ".

السدحان ليس له علاقة بالقضيّة

عندما ألحّ "سيدتي نت" على نورة العميري في السؤال عن الفنّان المقصود، إن كان هو عبدالله السدحان، مثلما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعيّ، نفت العميري ذلك، مؤكّدة أنّ الفنّان القدير عبدالله السدحان هامة فنيّة خليجيّة وعربيّة، وهو بريء ممّا حدث، براءة الذئب من دم يوسف، فهو بمثابة والدي، ولم أرَ من أيّ فنّان في مسلسل "هذا حنا"، إلا كلّ خير".

من جانبه، صرّح الفنّان عبدالله السدحان عبر صفحته الشخصيّة على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر، قائلاً: "إلى كلّ من وجّه أصابع الاتّهام إليّ في قصّة التحرّش بالفنّانة نورة العميريّ، أقول لهم: "اتقوا دعوة المظلوم، لأنّ ليس بينها وبين الله حجاب، وحسبي على من نقلها ونشرها".