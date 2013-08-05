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حبيبة مهند الفرنسية تتعلم اللغة التركية من أجله

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حبيبة مهند الفرنسية تتعلم اللغة التركية من أجله حبيبة مهند الفرنسية تتعلم اللغة التركية من أجله

رغم نفي الممثل التركيّ كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، حبّه للعارضة الفرنسيّة "يوجين" التي تعرّف إليها خلال اشتراكهما في فيلم تلفزيونيّ دعائيّ لصالح إحدى شركات المثلّجات العالميّة في تركيا، يبدو أنّ علاقة الثنائيّ قويّة جدّاً، وفق ما أظهرته عودة العارضة إلى اسطنبول لقضاء إجازتها الصيفيّة كاملة مع مهنّد، فأرجأ لأجلها سفره إلى لندن، واصطحبها في رحلة عائليّة مع والديه أردم تاتليتوغ وشقيقه إلى ساحل بودروم البحريّ.
وقد بدأت يوجين مؤخّراً بتلقي دروس في اللغة التركيّة، حيث قرّرت المكوث فترة أطول في اسطنبول، وتحاول الحصول على تصريح عمل، بعد تلقّيها عدّة عروض فنيّة وإعلاميّة، شجّعها كيفانش على دراستها بجديّة واختيار ما يُناسبها منها؛ ولأجله، قرّرت "يوجين" إعطاء نفسها فرصة حقيقيّة في تركيا، بعد دعم وتشجيع كيفانش الكبير لها.
ويبدو أنّ قرار "يوجين" تعلّم اللغة التركيّة والإقامة لفترة طويلة مفتوحة في اسطنبول، رجّح احتمال دخولها في علاقة حبّ حقيقيّة مع صديقها كيفانش تاتليتوغ الذي بدا معها بكامل انسجامه وسعادته.

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