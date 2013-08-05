Barack Obama يشنّ حرباً على Kim Kardashian

يحرص الرئيس الأمريكيّ Barack Obama وزوجته Michelle Obama على تربية ابنتيهما على التواضع، وعلى تذكيرهما باستمرار بأنّهما تنشآن في "بيئة غير حقيقيّة".

Obama قال في مقابلة مع إحدى المجلات العالميّة إنّ ابنتيه تتمتّعان بامتيازات بالغة في عالم تتّسم ملامحه بالبطالة والركود.

واشتكى الرئيس الأمريكي أيضاً من أنّ الأطفال والشباب اليوم يتابعون بشكل كبير نمط حياة المشاهير والأغنياء، موضحاً أنّ هذا الأمر كان مختلفاً في شبابه، وقال: "اهتمام الشباب في ذلك الحين لم يكن منصباً باستمرار على ما ترتديه Kim Kardashian، أو المكان الذي يقضي فيه Kanye West عطلته، حتّى ينظر إلى هذا بعد ذلك كمعيار للنجاح".

ويرى Obama أنّ "هذه البرامج تربّي الجيل على أنّ النجاح هو عبارة عن السيّارات الفخمة، والمنتجعات السياحيّة وارتداء أهمّ الأزياء من دور الأزياء العالمية، مهملين أهميّة العمل على تنمية الشخصيّة".

وتابع Obama القول: "إنّ الحلم الأمريكيّ كان يتضمّن تعليماً جيداً للحصول على وظيفة مناسبة تُعطي الأمان"، موجّهاً اللوم إلى المادة الإعلامية التي تبثها المحطات التلفزيونيّة اليوم، لأنّها أحدثت تغييراً في الثقافة العامة.