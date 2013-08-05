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Rita Ora الوجه الجديد في إعلانات DKNY

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Rita Ora الوجه الجديد في إعلانات DKNY Rita Ora الوجه الجديد في إعلانات DKNY

بعد أن أثبتت وجودها في مجال الموسيقى تتوجه النجمة الشابة Rita Ora بخطى ثابتة إلى مجال الموضة والأزياء. فقد اختارتها دار الأزياء الأمريكيّة DKNY لتكون الوجه الإعلاني لها .
أقامت الدار جلسة تصوير خاصة بنجمتها الجديدة Rita Ora في التايم سكوير في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء الماضي مما تسبب في إغلاق الشارع كليًّا. وقد عرضت Rita خلال هذه الجلسة عددًا من الأزياء الجميلة من DKNY Resort 2014.
يذكر أنّ هذه التجربة الثانية للنجمة في هذا المجال إذ سبق وأن اختارتها المغنية الشهيرة Madonna لتكون الوجه الإعلاني لمجموعتها الجديدة Material Girl.

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سيدتي