16 إصابة فى اشتباكات الأهالى والإخوان بدمياط الجديدة

أسفرت الاشتباكات التى وقعت فجر اليوم الاثنين، بين أهالى دمياط الجديدة وأعضاء الإخوان فى محيط المجمع الإسلامى بدمياط الجديدة، عن وقوع 16 حالة إصابة بينها حالات إصابة بكدمات وسجحات وضرب خرطوش تم نقلها إلى مستشفى الأزهر الجامعى، ونقل حالة واحدة إلى المستشفى العام بدمياط.

كما أصيب العشرات بإصابات اختناق نتيجة إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم بموقع الأحداث.

وكان مرفق إسعاف دمياط قد دفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة فى محيط موقع الأحداث، لنقل الحالات المصابة بعد استغاثة أهالى دمياط الجديدة.

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