بيان لوفد أسيوط يعلن فيه عن انطلاق لجنة العمل الجماهيرى بالمحافظة

قال حزب الوفد فى بيان له صباح اليوم الاثنين، إنه أطلق لجنة العمل الجماهيرى بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والارتقاء بالمستوى الخدمى، وقال محمود معوض نفادى القيادى بشباب الوفد بأسيوط، إن لجنة شباب الوفد قدمت مقترحاً إلى اللجنة العامة للحزب بالمحافظة بعمل لجان تكون مهمتها تقديم الخدمات للجماهير، وعمل حلقة الوصل بين المواطن والأجهزة التنفيذية المختلفة من أجل الارتقاء بالمستوى الخدمى بكل المراكز والقرى، مؤكدا أننا سوف نكون صوت المواطن البسيط فى المدن، أو فى القرى النائية، وسوف نسعى لتقديم حلول لمشاكلهم، وأكد نفادى أن رئيس الحزب أشاد بالخطوة، وطالب القائمين عليها بنشرها فى كل أنحاء المحافظة.

من جانبه، قال عقيل إسماعيل عقيل القيادى بوفد أسيوط، إن اللجنة سوف تكون بمثابة عين تراقب، وترصد أى مخالفات وسوف تعمل على مكافحة الفساد وسوف يكون شغلها الشاغل خدمة المواطن والعمل على نشر مفهوم المشاركة المجتمعية بشكل إيجابى بين كل المواطنين، مؤكدا أن اللجنة سوف تحدد أرقاما ثابتة للاتصال بكل مركز لتلقى الشكاوى من المواطنين، وقال خالد ناجى القيادى بشباب الوفد بأسيوط، إن اللجنة سوف تقوم بعمل حملة دعائية من خلال منشورات وملصقات للإعلان عن انطلاق اللجنة وأهدافها ودور المجتمع، وأكد خالد إننا نتوجه بالدعوة لكل المواطنين للمشاركة معنا فى اللجنة لكى نعبر سويا عن صوت المواطنين غير المسموع.