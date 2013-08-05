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استياء بـ"الشرقية" بسبب تأخير نتيجة "نقل الإعدادية"

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استياء بـ"الشرقية" بسبب تأخير نتيجة "نقل الإعدادية" استياء بـ"الشرقية" بسبب تأخير نتيجة "نقل الإعدادية"

تسود حالة من الغضب والاستياء بين أهالى تلاميذ الصف الأول والثانى الإعدادى بمدينة القرين بالشرقية، بسبب تأخر إعلان نتيجة أبنائهم بمدرسة الشرقاوى الإعدادية بالقرين حتى الآن.

وقال ممدوح بركات وكيل مدرسة الشرقاوى الإعدادية بالقرين شرقية، إن مدرسة الشرقاوى الوحيدة على مستوى المحافظة هى التى لم تعلن نتيجة أبنائنا حتى الآن، وأنا لى ولدان الأول إبراهيم بالصف الثانى الإعدادى، وأحمد بالصف الأول والعام الدراسى سيبدأ ولا أدرى هل رسب أبنائى أم نجحوا.

وطالب فرج سلامة (من مدينة القرين )وكيل الوزارة السيد النجار بضرورة إصدار قرار باعتماد النتيجة بنجاح التلاميذ، خاصة بعد إحراق الكنترول والتهام النيران كل محتوياته، مما يصعب على الإدارة تحديد التلاميذ الذين رسبوا والتلاميذ الذين نجحوا، وذلك حرصا على مستقبل التلاميذ وظروف أسرهم التى تتكبد مصاريف العام الدراسى.

وهدد أولياء أمور التلاميذ بالاعتصام هم وأسرهم فى المدرسة وعدم السماح ببدء الدراسة بالمدرسة إلا بعد نجاح أبنائهم ووجهوا رسالة لوزير التعليم بفتح التحقيق العاجل والسريع فى هذه الأزمة التى تهدد مستقبل أكثر من 250تلميذا فى مقتبل أعمارهم.

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مصر 365