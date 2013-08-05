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حرس الحدود يحبط محاولة هجرة 16 شاباً بطريقة غير شرعية لإيطاليا

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حرس الحدود يحبط محاولة هجرة 16 شاباً بطريقة غير شرعية لإيطاليا حرس الحدود يحبط محاولة هجرة 16 شاباً بطريقة غير شرعية لإيطاليا

تمكن رجال مخابرات حرس الحدود بالبحيرة، منذ قليل، من ضبط 16 شخصاً، بينهم 8 أحدث من 3 محافظات مختلفة، أثناء محاولتهم النزول على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمنطقة المعدية دائرة المركز، تمهيداً لاستقلال أحد مراكب الصيد للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا.

كان قد ورد لمركز شرطة إدكو المحضر رقم 2 أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة غرب الدلتا، يتضمن قيام مخابرات حرس حدود إدكو بضبط عدد 16 شاباً مصرى الجنسية بينهم (8) أحدث من محافظات "الغربية – القليوبية - البحيرة"، أثناء محاولتهم النزول على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمنطقة المعدية دائرة المركز، تمهيداً لاستقلال إحد مراكب الصيد للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا.

بمناقشتهم قرروا بمضمون ما تقدم، وأضافوا بأن القائمين على تسفيرهم كل من شخص يدعى "رضا لالا" مقيم المحلة الغربية، آخر يدعى "علاء. ب" مقيم كفر الشيخ، و"محسن . ا" مقيم مركز رشيد مقابل مبالغ ماليه، تحرر المحضر 2073/2013 إدارى المركز وجارى العرض على النيابة العامة، كلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهمين.

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مصر 365