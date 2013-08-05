رونالدو ردا على مورينيو: أنا لا ابصق في طبق أكلت فيه

لوس أنجليس، (إفي): خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن صمته ورد على تصريحات مدربه السابق جوزيه مورينيو بقوله "أنا لا ابصق في طبق أكلت فيه".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم الليلة الماضية عقب مران ريال مدريد في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، استعدادا لمواجهة تشيلسي الإنجليزي الذي يقوده مورينيو، بعد غد الأربعاء في نهائي بطولة "كأس الشامبيونز" الودية.

وأضاف كريستيانو: "ثمة أشياء في الحياة لا تستحق التعليق عليها وهذه تعد واحدة منها"، في إشارة إلى تصريحات مورينيو التي قلل فيها من شأن المهاجم البرتغالي.

وكان مورينيو قد صرح قبل أيام قائلا: "أصبحت مدربا للمرة الأولى عام 2000 ، ولكن قبل هذا كنت مساعدا في فرق كبرى مع مدربين كبار، وقدت أفضل لاعبي العالم. كنت أبلغ من العمر 30 عاما، وكنت أدرب رونالدو، ليس هذا (كريستيانو)، ولكن رونالدو الحقيقي، البرازيلي".

وأبرز كريستيانو أنه دأب دوما على احترام مدربيه في أي فريق كما أنه لا يحتفظ سوى بالذكريات الجيدة معهم ويعمل على التعلم منهم والاستفادة من خبراتهم، مبينا أنه اعتاد أن يتحدث عنه الآخرون بالسوء.

كما قال إنه يتبع المقولة التي تتردد دوما في البرتغال وهي: "لا تبصق أبدا في طبق أكلت منه"، وهو ما يجعله يحتفظ دائما بالذكريات الجيدة للمدربين.

ومن ناحية أخرى كشف كريستيانو أنه لم يجدد تعاقده مع ناديه الحالي ريال مدريد "هذا الأمر لم يتم حله حتى الآن، لم تحن الفرصة للحديث معهم لأن الوقت ليس مناسبا لذا ربما يكون هناك جديد في هذا الصدد فيما بعد، ولكنني الآن أركز على التدريبات والاستعداد للموسم الجديد".

وعند سؤاله عما قاله فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن أنه سيبقى في صفوف الريال حتى اعتزاله، رد كريستيانو بأنه لا يمكنه التأكيد على هذا الأمر لأنه لا يعرف ما سيحدث في المستقبل.

كريستيانو كل تركيزه حاليا على المران استعدادا للموسم الكروي الجديد الذي يقود الفريق الملكي فيه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأبدى المهاجم البرتغالي سعادته بالعمل مع أنشيلوتي كما أن باقي لاعبي الفريق سعداء به أيضا، مبينا أن المران يسير بنحو جيد والجميع يبذلون قصارى جهدهم لكي يكونوا على أتم استعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأبرز كريستيانو أن أهدافه للموسم الجديد هي نفس أهدافه للموسم الماضي وهي الظهور بمستوى أفضل لاسيما وأن كل موسم يمثل تحديا جديدا له ولكنه وصف نفسه برجل التحديات وبأنه "محاربا سيقدم كل ما بوسعه من اجل ناديه".

ورفض كريستيانو الحديث عن إمكانية تعاقد الريال مع الويلزي جاريث بيل نجم توتنهام الإنجليزي أو المقابل المادي الكبير الذي قد يدفعه النادي الملكي لضمه، مبينا أن هذا الأمر ليس من شأنه ولكن من شأن رئيس النادي.