اعتقال المشتبه به في اغتيال “البراهمي” بتونس

اعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو خلال مؤتمر صحفي ليل أمس الاحد ان عمليات “مكافحة الارهاب” التي تنفذها القوات العسكرية والامنية منذ الجمعة في مناطق مختلفة من البلاد اتاحت القبض على عدد من المطلوبين في قضايا “ارهابية”.

وقال الوزير بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية ان احدى هذه العمليات جرت في سوسة (140 كلم جنوب العاصمة) حيث القت قوات الامن القبض على لطفي الزين، المشتبه بتورطه في اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو، في اول اعتقال يتم في هذه القضية.

ولم يعط الوزير اي تفاصيل عن دور المتهم في جريمة الاغتيال التي وجهت اصابه الاتهام فيها الى التيار السلفي والتي اججت الازمة السياسية في البلاد.

كما اعلن الوزير ان عملية اخرى جرت فجر الاحد في العاصمة تونس اتاحت القبض على عز الدين عبد اللاوي المتهم بالتورط في اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد في فبراير.

واضاف بن جدو ان عملية القبض على عبد اللاوي التي نفذتها فرقة مكافحة الارهاب تم خلالها ايضا قتل “ارهابي” ثان واصابة اربعة آخرين بجروح.