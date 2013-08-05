مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين بـ”الصحراوي الشرقي” بسوهاج

لقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقي (سوهاج- أسيوط ) بمركز أخميم.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة أخميم ، بوقوع يصدام سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى فى سوهاج وان الحادث قد أسفر عن مصرع شخص

بالأنتقال الى موقع الحادث تبين أنه أثناء قيادة محمد حسن حافظ 42سنة ويقيم بجزيرة محروس بأخميم، السياره رقم 836 س.ط.ى ملاكى مصر على الطريق باتجاه أسيوط / سوهاج اصطدمت به من الخلف السيارة رقم 27545 أجرة سوهاج، قيادة حمادة منصور على 26 سنه سائق يقيم بمركز المنشاة، وفر هاربا تاركا السيارة.

واسفر الحادث عن وفاة قائد السياره الأولى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى.

وبسؤال شقيق المتوفى إبراهيم حسن حافظ50 سنة موظف ، أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية.

من جانبها كلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة ضبط السائق الهارب ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2574 إداري المركز ، وباشرت النيابة التحقيق.