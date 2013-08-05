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دراسة روسية: الكلاب ترى العالم بالألوان

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دراسة روسية: الكلاب ترى العالم بالألوان دراسة روسية: الكلاب ترى العالم بالألوان

كشف علماء روس زيف الاسطورة الراسخة بأن الكلاب ترى العالم بالابيض والاسود، قائلين إن الكلاب قادرة على رؤية العالم بالالوان.

وأثبتت التجارب التي أجريت في معمل بأكاديمية العلوم الروسية مؤخرا، أن الكلاب قادرة على تمييز الألوان الأخرى غير الأبيض والأسود، كما ذكرت صحيفة برافدا الروسية.

وفي الاختبارات ، شارك ثمانية كلاب من سلالات مختلفة في التجارب، حيث وضع الباحثون قطع ورق بألوان مختلفة فوق أوعية طعام الحيوان و وضع الطعام في أربع آنيات مغلقة جيدا تحمل علامات الاصفر الداكن والفاتح والازرق الغامق والفاتح، ووضع الطعام الشهي ، وهي اللحوم النيئة، في آنية واحدة فقط. وقد اتجهت الحيوانات للون الاصفر الداكن الذي يشير إلى الآنية المناسبة مسترشدة باللون.

وأكد العلماء في نتائج التجربة ،بأن الكلاب تستطيع تمييز ظلال اللونين الازرق والاصفر.

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