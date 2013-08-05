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ضبط 145 ألف قرص مخدر قبل تهريبها بشرق بورسعيد

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ضبط 145 ألف قرص مخدر قبل تهريبها بشرق بورسعيد ضبط 145 ألف قرص مخدر قبل تهريبها بشرق بورسعيد

تمكنت قوة مشتركة من مكتب مخابرات حرس الحدود ووحدة الحرس بشرق بورسعيد من ضبط كمية من أقراص الترامادول بحوزة فني بترسانة بورسعيد البحرية أثناء محاولة تهريبها عبر معدية شرق التفريعة.

جاء ذلك عقب الاشتباه في سيارة هينوداي النترا تحمل لوحات معدنية 51924 منطقة حرة بورسعيد بعد أن ظهرعلى قائدها ويدعى “خالد ا ش” الارتباك وقت مروره بنقطة تفتيش شرق التفريعة.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كرتونة تحتوى 1450 علبة داخل كل علبة 10 شرائط يحتوي كل شريط 10 أقراص بإجمالي 145 ألف قرص، وبداخل السيارة لوحات سيارة ملاكي اسكندرية وتبين أن من تم ضبطه يعمل فني توضيب بترسانة بورسعيد البحرية.. تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحررالمحضر 21\2013 مخابرات حرس الحدود 149\2013 جنايات شرق التفريع.

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