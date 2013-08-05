مصرع فلسطينى إثر سقوطه من على سور المسجد الأقصى

لقى مواطن فلسطينى، من مدينة رهط جنوب إسرائيل، مصرعه، فجر اليوم الاثنين، إثر سقوطه من على سور المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب شهود عيان، فقد لقى المواطن حسن أبو مدعم، 40 عاماً، مصرعه بعد تسلقه سور المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية التى يبلغ ارتفاعها 40 متراً لالتقاط صور تذكارية له قبل مغادرته المسجد، بعد إحيائه ليلة القدر وأدائه صلاة الفجر فيه.

وأضاف شهود العيان أن "أبو مدعم" فارق الحياة مباشرة جراء ارتطامه بالأرض، حيث نقل جثمانه إلى مستشفى المقاصد الخيرية فى القدس، فيما عم الحزن أرجاء المسجد الأقصى بعد انتشار خبر الوفاة.