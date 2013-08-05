نصائح لتناول كعك العيد بلا زيادة في الوزن

ما إن تحل أيام العيد؛ حتى تبدأ عادة تذوق الكعك بين السيدات، فكل ربة بيت تريد أن تتذوق جارتها ما صنعته يداها من كعك؛ لكي تبدأ التعليقات: هذا زيته قليل، هذا قليل الحشو، هذا جاف وهذا طري كالبسكويت، والنتيجة زيادة سريعة في الوزن بعد أن نقص في رمضان.

«سيدتي نت» تطلب نصح أستاذة التغذية رباب المتولي حول الطريقة الصحيحة لتناول كعك العيد من قبل السيدات؛ ليحافظن على صحتهن ورشاقتهن. وقد أتت نصائح الخبيرة كما يلي:

1. تناولي ثلاث كعكات أول أيام العيد أو كعكة وقطعة بسكويت وقطعة حلوى، وبذلك تحصلين على سعرات حرارية بنسبة 40% مما يحتاجه جسمك في اليوم.

2. استبدلي السمن البلدي بالمارجرين «الزبد النباتي» في إعداد الكعك والمعمول.

3. يجب تناول الكعك على فترات طوال اليوم، وليس مرة واحدة؛ لأن الكعك يستغرق وقتاً في الهضم أكثر من أي نوع حلوى آخر.

4. يجب أن لا تقل الفترة بين تناول كعكة وأخرى عن ثلاث ساعات.

5. استبدلي بالسكر المطحون على وجه الكعك فنجان الشاي والقهوة المحليين عند تناول الكعك؛ مما يقلل من نسبة السكر، ويعطي نفس النتيجة في الحلاوة.

6. اعلمي أن كعكة واحدة تعادل رغيفي خبز، وعلى ذلك يجب استبدال الخبز بالكعك، وعدم تناولهما معاً.

7. تناولي خلال أيام العيد مشروبي الحلبة والقرفة؛ لأنهما يعملان على تجنب الآثار الضارة للمواد التي يتكون منها الكعك، من حيثُ تنظيم نسبة السكر، وهضم المواد الدسمة.



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