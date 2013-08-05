جامعة طنطا تستعد لإقامة قافلة طبية بقرية كفر حشاد

قامت الإدارة العامة لمشروعات البيئة بجامعة طنطا بعمل زيارة استكشافية لقرية كفر حشاد التابعة لدائرة مركز كفر الزيات لتجهيز القافلة الطبية للقرية .

يأتى ذلك فى إطار سلسلة القوافل التى تقوم بها الإدارة العامة لمشروعات البيئة بجامعة طنطا بعد موافقة مجلس الجامعة على تنظيم قافلة طبية بيئية إرشادية للقرية المذكورة والقرى المجاورة لها.

وستقام القافلة بمدرسة كفر حشاد للتعليم الأساسى يوم 11 سبتمبر القادم بناءً على خطة قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة بالقيام بدوره على أكمل وجه فى خدمة كافة أنحاء محافظة الغربية وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة كفر الزيات والشئون الصحية وجهاز شئون البيئة والشئون الاجتماعية.