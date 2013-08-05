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نصف مليون فلسطينى يحيون ليلة القدر فى المسجد الأقصى

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نصف مليون فلسطينى يحيون ليلة القدر فى المسجد الأقصى نصف مليون فلسطينى يحيون ليلة القدر فى المسجد الأقصى

توافد نحو 500 ألف من المقدسيين وعرب الداخل الفلسطينى والضفة الغربية على مدينة القدس الأحد القدس لإحياء ليلة القدر فى المسجد الأقصى المبارك.

وأمَّ المصلين الشيخ يوسف أبواسنينه، خطيب المسجد الأقصى فى صلاة القيام وختم القرآن الكريم الذى دعا دعاء القنوت، كما دعا الله أن يتم تحرير المسجد الأقصى المبارك، ووحدة الصف فى غزة ومصر ودعا بالنصر للمسلمين فى كل مكان.

وشهدت جميع طرقات القدس والبلدة القديمة المؤدية للمسجد الأقصى ازدحاما شديدا لكثرة المصلين وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وكانت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" قد دعت فى بيان لها وصل مراسل الأناضول فى وقت سابق جموع الفلسطينيين إلى إحياء ليلة القدر فى المسجد الأقصى، معتبرا أن شد الرحال للأقصى واجبا لحمايته وتأكيدا على إسلاميته فى وجه المخططات الإسرائيلية العاملة على تهويده، بحد تعبير البيان.

وأوضح البيان أن دائرة الأوقاف الاسلامية فى القدس وضعت كل التجهيزات لاستقبال حشود المصلين والصائمين، فيما تواصل "مؤسسة الأقصى" تجهيزها لتقديم نحو25 ألف وجبة إفطار وسحور للصائمين والمصلين ليلة القدر.

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مصر 365