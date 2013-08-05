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أردنيون يحيون ليلة القدر أمام السفارة السورية بعمان

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أردنيون يحيون ليلة القدر أمام السفارة السورية بعمان أردنيون يحيون ليلة القدر أمام السفارة السورية بعمان

أحيت جماعة "الإخوان المسلمين" بالأردن والهيئة الشعبية الأردنية لنصرة الشعب السورى "ليلة القدر" مساء الأحد، أمام مقر السفارة السورية وسط العاصمة الأردنية عمان، تحت شعار "العتق والنصر فى ليلة القدر".

وأدى المئات من الأردنيين صلاة القيام أمام السفارة السورية ودعوا الله لإنقاذ سوريا من الحرب الدائرة فيها.

شارك فى الصلاة نائب المراقب العام لإخوان الأردن زكى بنى أرشيد، وعلى أبو السكر رئيس الهيئة الشعبية لنصرة الأشقاء السوريين، كما شارك العالم المصرى زغلول النجار الذى ألقى كلمة تناول فيها جرائم نظام بشار الأسد داخل الأراضى السورية.

كما ألقى الشاعران الأردنيان أيمن العتوم وماجد المجالى كلمتين عن معاناة الشعب السورى، منذ اندلاع الحرب الدائرة هناك قبل أكثر من عامين.

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