جمعية الصيادين بدبي تبدأ في الشراء المباشر للحد من غلاء الروبيان

قال خالد جمعة الفلاسي المدير العام لجمعية دبي التعاونية لصيادي السمك، لـ"البيان" إن ادارة الجمعية تسعى الى تنمية والارتقاء بمفهوم العمل التعاوني من خلال اتخاذ خطوات للحد من ارتفاع الأسعار، حيث شرعت الجمعية في انتهاج خطة الشراء المباشر من المنتج، فقد أبرمت الجمعية مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة بغرض توريد الروبيان والأغذية البحرية، حيث تعتبر شركة لينك احدى الشركات المتخصصة في زراعة الأسماك وبمقتضى مذكرة التفاهم ستتولى الجمعية توزيع منتجات المزارع من اسماك الروبيان، بما سيعمل على تخفيض سعر التكلفة وأسعار المنتجات البحرية.

وتأتي هذه المبادرة من الجمعية لتؤدي دورها الاجتماعي بعيداً عن الربح المالي في توفير المنتجات البحرية بأسعار مناسبة وذات جودة عالية لتكون الجمعيات التعاونية مثالاً يحتذى به ويسير على نهجه باقي الشركات والمتاجر في الإحساس بالمجتمع والمسؤولية الوطنية تجاهه، مشيرا الى أن الجمعية تعتزم اطلاق مشروع لاستزراع الأسماك الاقتصادية في الإمارة.

حيث تم الاتفاق مع وزارة البيئة والمياه على تزويد الجمعية بالإصبعيات صغار الأسماك المراد استزراعها. وقال إن الجمعية تبحث مع شركة "نخيل" اختيار المناطق التي سيتم استزراع الأسماك فيها، وستكون الأولوية في البداية لاستزراع سمك الهامور، نظرا للإقبال الكبير من المستهلكين على هذا النوع من الأسماك، مؤكدا أن مشروع استزراع الأسماك يعتمد على أحدث التقنيات العالمية والخبرات المتخصصة في مجال الزراعة السمكية.