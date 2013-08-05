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توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الداخلية والطيران المدني

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توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الداخلية والطيران المدني توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الداخلية والطيران المدني

وقعت وزارة الداخلية صباح أمس في مقر الوزارة؛ اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في ما بينهما بما يعزز أمن وسلامة الطيران المدني في الدولة، وتبادل الخبرات والكفاءات والموارد المتاحة بين الجانبين.

وقع الاتفاقية عن جانب الوزارة، الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وعن الهيئة العامة للطيران المدني، سيــف محمــد السويـــــــدي، المدير العام.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الجانبين على المصلحة العامة وتطبيقاً لتوجيهات في استراتيجيتها الداعية إلى تفعيل علاقات الشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان تطبيقها، وبما يتفق مع الرؤية والأهداف المراد تحقيقها، وسعي جميع المؤسسات بالدولة لتقديم خدمات مجتمعية متميزة تقوم على مبدأ المشاركة والتعاون؛ للوصول إلى ما يضمن لها التقدم والرقي والازدهار.

وبموجب الاتفاقية تسعى الجهتان لتحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها وأهدافها العامة، في ما يتعلق بأمن وسلامة الطيران، وتعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم مصلحة الجانبين في المجالات المتبادلة، والارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره والتميز في أداء الخدمات وجودتها، وتضافر الجهود في سبيل تقديم خدمات مجتمعية تحقق طموحات الحكومة وتطلعاتها، وضمان التعاون المستمر بين الجانبين في الطيران .

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم وتطوير الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حوادث الطيران، من خلال التنسيق داخل وخارج موقع الحادث، وممارسة الصلاحيات المخولة لكل من الجانبين وأجهزتهما، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة . حضر مراسم التوقيع العميد محمد خليفة المرر، والمقدم علي سعيد الكعبي، والرائد تركي سعيد الظهوري. ومن جانب الهيئة العامة للطيران المهندس إسماعيل محمد عبدالواحد، وسعيد محمد السويدي.

 

 

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